Хабаровчанам рассказали о старте продаж нового жилого квартала в Ростове-на-Дону

Фото: Денис ДЕМКОВ

В Ростове-на-Дону стартуют продажи нового жилого квартала бизнес-класса «1799» - об этом хабаровчанам сообщил федеральный девелопер «Неометрия». Местоположение - в историческом центре города, в самом начале улицы Пушкинской. Проектировщики жилого квартала вдохновлялись творчеством великого русского поэта, название квартала «1799» - это год рождения Александра Сергеевича Пушкина. Как пояснил застройщик, девиз проекта: «Жизнь в новом издании», а в его основе лежит философия Cittaslow, где в центре внимания - благополучие человека и гармония между ним и окружающей средой с сохранением культурного наследия.

Пушкинская улица - любимое место ростовчан. Ее обрамляют старинные фасады, уютные кафе и рестораны, вокруг нее сконцентрированы изумительные дворики, музеи, достопримечательности. Поэтому жить в таком месте - это возможность соединить динамичную жизнь центра и красоту культуры, истории, а еще - доступ к развитой социальной и транспортной инфраструктуре.

Жилой квартал «1799» построят на территории площадью 2,5 гектара, в него войдут четыре 10-этажных здания. Средняя этажность и продуманное расположение зданий органично впишут их в окружающую среду. Диапазон цены квадратного метра на старте продаж - от 129 до 204 тысяч рублей.

На территории предусмотрены возможности досуга всех будущих жителей. Можно будет прогуливаться по красиво озелененной территории, заниматься спортом на воркаут-площадках и в зоне единоборств. Будут доступны лежаки, локации для игр в шахматы, места отдыха, коворкинги для релакса и возможности поработать на свежем воздухе. Для детей проектировщики предусмотрели песочницы, горки, балансиры, качели.

Квартал будет работать в системе «умного» дома с видеоконтролем лифтов, парковок, всех детских площадок. Данные по воде и электроэнергии будут сниматься автоматически, а управлять всеми сервисами квартала можно будет из мобильного приложения на смартфоне.

По словам генерального директора федерального девелопера «Неометрия» Марины Черненко, для компании Ростов-на-Дону - одна из стратегически важных локаций:

- Компания завершает строительство клубного дома премиум-класса «Вместе» в Западном районе, и теперь мы хотим осуществить проект высокого уровня в центральной части города. В жилом квартале «1799» мы воплотим все лучшие решения «Неометрии», которые уже были реализованы в других наших проектах. Уверена, что он станет знаковым объектом для Ростова-на-Дону, в том числе с точки зрения архитектуры и благоустройства.

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