Родственников погибших при защите Сталинграда ищут в Комсомольске Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Комсомольске-на-Амуре снова ищут родственников солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны. На этот раз администрация просит откликнуться тех, чьи отцы и деды отдали жизнь, защищая Сталинград.

Розыск погибших при этой битве бойцов ведут поисковые отряды «Казачий спас» и «Кросноармеец». Им удалось обнаружить останки двоих уроженцев города.

- Поисковые отряды обнаружили останки Брусова Ивана Петровича 1916 года рождения, пулеметчика 1392 стрелкового полка, который был призван в Красную армию из Комсомольска-на-Амуре Авторемзавода амурлага НКВД и Лескова Ивана Михайловича, красноармейца 1392 полка, который проживал в Комсомольске-на-Амуре на Дземгах, на стройплощадке, - рассказали в администрации города.

Бойцы служили в 422 стрелковой дивизии, которую сформировали в Хабаровском крае. Погибли они в августе 1942 года у станции Тундутово – она находится недалеко от Сталинграда.

Поисковики не теряют надежды, что родные солдат по сей день живут в Комсомольске, а, может, кто-то даже жив. Если это так, они просят сообщить об этом по телефону 8 (924) 212-35-75.

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