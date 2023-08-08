Не понравилось отвечать за поступки: магаданца осудят за оскорбление сотрудника ГИБДД

Житель Магадана обматерил инспектора ГИБДД за административное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Магадане приговор суда ждет местный житель. Он оскорбил сотрудника Госавтоинспекции. Причем, сделал это матом. Обвинение утвердила прокуратура.

- В июле 2023 года в ходе патрулирования улиц областного центра экипаж ДПС УГИБДД УМВД России по Магаданской области заметил автомобиль, траектория движения которого вызвала подозрение, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Магаданской области.

Водителю подали сигнал о необходимости остановиться, но он его проигнорировал и нажал на газ, попытавшись скрыться. Но это не помогло: нарушителя задержали у торгового центра «Моремолл».

Против водителя составили административный протокол, и ему такое решение не понравилось. Тогда он при всех посетителях торгового центра обматерил инспектора.

Теперь он стал фигурантом уже уголовного дела, которое рассмотрит городской суд.

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