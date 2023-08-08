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НовостиПроисшествия8 августа 2023 11:50

Приезжай, закон нарушать будем: в Магадане мужчина незаконно добыл несколько килограммов золота

За оборот золота на 10 миллионов осудили гостя Магадана
Василина ИКОННИКОВА
За оборот золота на 10 миллионов осудили гостя Магадана

За оборот золота на 10 миллионов осудили гостя Магадана

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Колымы приговор суда вынесли 42-летнему мужчине. Его признали виновным сразу по двум уголовным статьям: незаконный оборот золота и нарушение правил использовали государственной пробы.

Как оказалось, с 2021 по 2023 годы мужчина гостил в Магадане. Пригласили его в гости не просто так, а чтобы незаконно добывать золото.

- С помощью подручных инструментов он изготовил из незаконно добытого самородного золота ювелирные изделия весом более 2,5 килограмма стоимостью свыше 10 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 200 тысяч рублей.

Хотя он мог бы сделать это законно и принять участие в старательском конкурсе, где победитель выигрывает миллион рублей. За второе и третье места тоже положены денежные призы.

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