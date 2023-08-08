Приезжай, закон нарушать будем: в Магадане мужчина незаконно добыл несколько килограммов золота

За оборот золота на 10 миллионов осудили гостя Магадана Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В столице Колымы приговор суда вынесли 42-летнему мужчине. Его признали виновным сразу по двум уголовным статьям: незаконный оборот золота и нарушение правил использовали государственной пробы.

Как оказалось, с 2021 по 2023 годы мужчина гостил в Магадане. Пригласили его в гости не просто так, а чтобы незаконно добывать золото.

- С помощью подручных инструментов он изготовил из незаконно добытого самородного золота ювелирные изделия весом более 2,5 килограмма стоимостью свыше 10 миллионов рублей, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Суд приговорил его к 2,5 годам условно с испытательным сроком три года и штрафом в 200 тысяч рублей.

Хотя он мог бы сделать это законно и принять участие в старательском конкурсе, где победитель выигрывает миллион рублей. За второе и третье места тоже положены денежные призы.

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