Что произошло в Хабаровском крае у утру 9 августа: главные новости

Ссора водителей автобусов закончилась убийством на остановке Фото: @khabarovsk_transport Фото: Социальные сети

Водитель автобуса поссорился с коллегой на остановке и зарезал его ножом. Убийство произошло в центре города на глазах десятков очевидцев. Никто не смог помочь пострадавшему. Раны оказались смертельными.

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