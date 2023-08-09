Что произошло в Хабаровском крае у утру 9 августа: главные новости

Ссора водителей автобусов закончилась убийством на остановке Фото: @khabarovsk_transport
Фото: Социальные сети
Водитель автобуса поссорился с коллегой на остановке и зарезал его ножом. Убийство произошло в центре города на глазах десятков очевидцев. Никто не смог помочь пострадавшему. Раны оказались смертельными.
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