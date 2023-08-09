Наехал на «зебре»: водитель сбил женщину на переходе в Комсомольске

Водитель «Тойоты» сбил пешехода на светофоре в Комсомольске-на-Амуре Фото: ОГИБДД по Комсомольску-на-Амуре

Ранним утром на проспекте Ленина водитель иномарки сбил пешехода. Под колеса попала женщина, переходившая дорогу на зеленый свет. Ее на скорой забрали в больницу.

- Авария случилась 9 августа в 7:35 в районе дома №19 на проспекте Ленина. 39-летний водитель «Тойоты-Хайс» с 13-летним стажем не уступил дорогу и сбил женщину. Для авто и пешехода горел зеленый свет, - рассказали в УГИБДД по Комсомольску.

Пострадавшая оставалась лежать на дороге, пока не приехали врачи. Женщину госпитализировали для обследования. Пока неизвестно, насколько серьезные травмы она получила. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.