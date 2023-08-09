Это нарушает права особенных детей: проблемы обнаружили в одной из школ Хабаровского края

Прокуратура обнаружила нарушение прав детей-инвалидов в школе в Хабаровском крае Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Ванинского района проверила школу в поселке Монгохто. Целью ее было установить, в каких условиях обучаются дети с инвалидностью. Результаты оказались плачевными: в образовательном учреждении нарушаются права детей с ограниченными возможностями.

- Установлено, что условия для обучения детей-инвалидов не созданы, ребенок не может полноценно получать образование в школе. Нарушена входная группа, санитарная комната и помещение класса не соответствуют предъявляемым требованиям, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Главе управления образования администрации Ванинского района внесено представление. Прокуратура взяла на контроль устранение нарушений в школе.

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