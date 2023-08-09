Четыре дня в лесу: в ЕАО завершились поиски пропавшего грибника

Мужчина четыре дня выживал в лесу в ЕАО
Фото: ГУ МЧС России по ЕАО
Мужчина провел четыре дня в дикой природе, пытаясь найти выход из леса. Он отправился за грибами, но заблудился. Сотрудники МЧС и волонтеры прочесывали лес все это время, и только на четвертый день им удалось найти мужчину.
- Его обнаружили в лесополосе в районе села Волочаевка-1 Смидовичского района ЕАО. Он нуждался в медицинской помощи, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.
Спасатели уложили мужчину на носилки и пронесли его около двух километров до дороги, где их ждали медики. Грибника забрали в больницу. За его состоянием сейчас следят врачи.
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