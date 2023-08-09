Не выбралась из квартиры: женщина погибла при пожаре на Колыме

Пожар унес жизнь женщины в Магаданской области Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Вечером спокойствие жителей поселка Ола нарушил большой пожар в пятиэтажном доме. Загорелась однокомнатная квартира на четвертом этаже. Соседи сразу вызвали пожарных. К их прибытию из окна вырывались густые клубы черного дыма.

- Во время тушения огня спасатели направились в квартиру на разведку. Там они обнаружили тело женщины. К сожалению, спасти ее не получилось. На улицу эвакуировали одного мужчину, - рассказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Спасатели быстро потушили возгорание. На место приехала следственно-оперативная группа. Причина пожара пока неизвестна. Ее установят дознаватели после проверки.

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