Ребенок с диабетом полтора года не получал положенную помощь в Хабаровске

Прокуратура помогла 10-летнему мальчику с диабетом в Хабаровске Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Родители 10-летнего мальчика обратились в прокуратуру с просьбой о помощи. По закону ребенок с диабетом первого типа должен бесплатно получать медицинские изделия для измерения уровня глюкозы. Ему это необходимо по жизненным показаниям. Но в течение полутора лет мальчику не выделяли положенные изделия. Родители были вынуждены покупать их за свой счет.

- За это время семья потратила 175 тысяч рублей. Прокуратурой города в суд направлен иск к министерству здравоохранения края с требованиями обеспечить ребенка медицинскими изделиями и возместить родителям затраты на их приобретение, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Во время судебных слушаний прокурор города Юрий Попов не отступал от заявленных требований и в итоге добился своего. Судья встал на его сторону, постановив выплатить компенсацию расходов и обеспечить мальчика необходимыми изделиями. Решение суда в законную силу пока не вступило. Его исполнение находится на контроле в прокуратуре.

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