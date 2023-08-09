Едва не свалился на голову: потолок обрушился в квартире многодетной семьи в Хабаровске

Прокуратура Хабаровска начала проверку после обрушения потолка в жилом доме Фото: Прокуратура Хабаровского края

Прокуратура Хабаровска начала проверку в связи с обрушением потолка в доме на Индустриальной, 2 Г. По предварительной информации, здание было признано аварийным два года назад. Жильцов планировали расселить до 2023 года, но пока люди все еще ждут новые «квадраты».

- В ходе проверки будет дана оценка деятельности должностных лиц органа местного самоуправления и управляющей организации. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

В Сети пишут, что в квартире, где обрушился потолок, проживает многодетная семья. Но пока эта информация не подтверждена.

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