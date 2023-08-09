Новая жертва озера: в Комсомольске спасатели подняли со дна Мылок тело мужчины

Мужчина утонул на озере Мылки в Комсомольске-на-Амуре Фото: @mestoprodv Фото: социальные сети

Загадочные смерти преследуют озеро Мылки в Комсомольске. Вода унесла жизнь уже третьего человека в этом году. 8 августа здесь утонул 42-летний мужчина, тело которого нашли спасатели.

- В среду поступил вызов о том, что в районе мылкинского моста утонул мужчина. На место выехали сотрудники комсомольского поисково-спасательного отряда МЧС России, водолазная группа. Тело погибшего мужчины удалось обнаружить достаточно быстро. Его передали полиции, - рассказала «КП» - Хабаровск» начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Екатерина Потворова.

По словам очевидцев, мужчина выплыл на середину озера, а потом быстро исчез из виду. Что именно произошло, предстоит выяснить правоохранителям.

Ранее в озере Мылки утонул еще один мужчина, которому также было 42 года. Очевидцы видели, как он пошел ко дну, но не смогли ему помочь

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.