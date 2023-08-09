Летом хабаровчане на девять процентов больше уделяют времени просмотру кино

Кадр из сериала «Тест на беременность». Фото: предоставлено Kion

Аналитики онлайн-кинотеатра KION от экосистемы МТС выяснили, как изменились кинопривычки и предпочтения жителей Хабаровского края летом по сравнению с весной и зимой 2023 года. В летнем сезоне хабаровчане проявляют особый интерес к российским сериалам на медицинскую тему. Самым популярным сериалом является «Почка» с Любовью Аксеновой.

Летом жители Хабаровского края увеличили время просмотра фильмов и сериалов на девять процентов. Такой рост произошел из-за того, что летом жители региона чаще проводят время за городом, в отпусках, и коротают время в дороге и на отдыхе за просмотром любимых фильмов и сериалов. В летний период также существенно выросли просмотры контента с мобильных телефонов.

Самыми популярными сериалами в первые два летних месяца стали: российский сериал в жанре драмы-комедии «Почка» (18+) и «Почка 2» (18+) о тяжелобольной девушке, об отношении общества к таким людям и устройстве бюрократической системы лечения. Также в список самых любимых сериалов лета у жителей Хабаровского края попали турецкий сериал «Черная любовь» (16+) в жанре остросюжетной драмы о любви двух сердец из разных социальных миров, российская драма про врачей «Тест на беременность» (18+) а также китайская фантастическая драма о воинах, сражающихся с потусторонними существами «Далекие странники» (18+).

В топе этим летом у хабаровчан российские сериалы - их стали смотреть на треть больше. При этом самой популярной актрисой стала Любовь Аксенова - именно за просмотром сериалов с ней в главной роли чаще всего можно застать хабаровчан.

Летом жители края предпочитают смотреть хорошее кино и слушать музыку, используя смартфоны.