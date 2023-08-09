Создавшим азбуку «Хабаровск от А до Я» школьникам провели экскурсию в типографии Фото: Администрация Хабаровска

Школьникам, работавшим над созданием азбуки «Хабаровск от А до Я», показали, как печатают плод их трудов. Для ребят организовали экскурсию в краевую типографию, чтобы они первыми увидели и прикоснулись к страницам книги о городе и крае.

- Экскурсия потрясающая. Мы увидели работу типографии и как печатают страницы нашей азбуки. Я выбрала букву «ц», я изобразила цирк. В напечатанном виде он получился ярким. Мне было интересно участвовать в создании азбуки «Хабаровск от А до Я». С ее помощью мне хотелось прославить Хабаровск. Люблю его, - поделилась Василиса Шиповалова, воспитанница центра «Сказка».

Привлечь к созданию книги школьников и ребят из творческих студий предложил мэр Хабаровска Сергей Кравчук. Подростки работали над наполнением азбуки: рисовали иллюстрации, писали стихи и тексты. Во время презентации макета книги глава города отметил, что она получилась поистине уникальной.

- 1 сентября мы вручим азбуку первоклассникам. Их в этом году в Хабаровске более восьми тысяч. Также издание будет передано в библиотеки города и в советы ветеранов. Спасибо нашим педагогам за то, что они со своими воспитанниками так живо включились в проект. Уверен, книга запомнится многим поколениям жителей города, - сказал Сергей Кравчук.

В Хабаровском крае с уважением относятся к своей истории. Поэтому в регионе появился масштабный проект «Азбука о важном». Его цель – закрепить основные традиции, ценности и этапы развития края, его районов и населенных пунктов. Когда идею поддержал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев, Сергей Кравчук предложил также сделать «Азбуку Хабаровска». Задумка получила поддержку и с успехом была воплощена в жизнь.

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