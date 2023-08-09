Вероятность дождей, местами сильных сохранится вплоть до 14 августа Фото: Олег ЗОЛОТО

По уточненным прогнозам, тайфун KHANUN из Японии доберется до Хабаровского края к концу недели. Особенно не повезет южным районам, в том числе региональной столице. Здесь дожди и ливни зарядят на несколько дней.

Пока сообщается, что тайфун в Хабаровске (и на юге края) начнет бушевать 12 августа. Но вполне возможно, что непогода обрушится на регион немного раньше - 11 числа. Вероятность дождей, местами сильных сохранится вплоть до 14 августа.

- 14 числа осадки пойдут на спад - тайфун в Хабаровске будет ослабевать, - рассказали в «Дальневосточном УГМС».

Во время тайфуна в Хабаровске температуры воздуха будут достаточно высокими. Столбики термометров покажут около +27 градусов.

Прогноз на тайфун KHANUN в Хабаровске еще будет уточняться.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.