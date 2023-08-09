Промежуточные итоги по исполнению нацпроектов подвели в Хабаровском крае Фото: Администрация Хабаровска

Первые итоги реализации нацпроектов в 2023 году подвели в Хабаровском крае. На текущий момент выполнено больше четверти запланированных работ. Показатели соответствуют графику.

- Нацпроекты охватывают все ключевые направления развития экономики и социальной сферы. К примеру, «Демография» и «Здравоохранение» включают меры поддержки, направленные на повышение рождаемости и продолжительности жизни. В регионе единовременную денежную выплату при рождении первого ребенка получили 1,8 тысячи семей. Почти полторы тысячи семей получили сертификат на региональный маткапитал. Выполнено более 740 процедур ЭКО. Диспансеризацию прошли 397 тысяч человек. Введены ФАПы в селах Федоровка и Восход. Медучреждения края получили 155 единиц оборудования и 17 машин. И все это благодаря всего двум нацпроектам, – сказала представитель минэкономразвития Хабаровского края Екатерина Федорова.

В регионе всего реализуются 45 региональных проектов по 13 нацпроектам. По направлению «Жилье и городская среда» уже благоустроено больше 30 общественных территорий. Четыре проекта по благоустройству стали победителями среди субъектов ДФО на Всероссийском конкурсе. Построено более 254 тысяч квадратных метров жилья. Из аварийного жилфонда расселено 564 человека, демонтировано 10,3 тысячи квадратных метров непригодного жилья. По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировано 67 дорог протяженностью 37,6 километра.

Всего в 2023 году регион получит 13,4 миллиарда рублей из федерального бюджета на выполнение нацпроектов.

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