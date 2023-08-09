На два метра выше земли: наркокусты в огороде вырастила жительница Облучья

Кусты наркотических растений нашли в огороже у 46-летней жительницы ЕАО Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сотрудники полиции обнаружили у женщины на огороде в Облучье кусты конопли. Специалисты проводили операцию по поиску наркосодержащих растений и нашли их на участке по Партизанской улице. Кусты оказались выше человеческого роста - около пары метров, всего их насчитали 109 штук. Росли они прямо рядом с другими овощами - морковкой, капустой и картошкой.

- Женщина призналась, что выращивала растения в медицинских целях. Подозреваемая дала признательные показания. Кусты были уничтожены, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

В полиции напомнили, что культивирование запрещенных растений – дело незаконное. Если владельцы участков не стали уничтожать наркокусты, то им придется ответить по административной статье. За непринятие мер грозит штраф от трех до четырех тысяч рублей. В некоторых случаях статья может стать уголовной.

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