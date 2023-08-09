Один в морге, трое в больнице: иномарка с людьми перевернулась на колымской трассе

Один погиб и трое пострадали в аварии на трассе в Магаданской области Фото: ГИБДД Магадана

На трассе в Магаданской области произошла смертельная авария. Она произошла вечером 8 августа на 1 723 километре дороги «Колыма».

Когда полиция приехала на место, то увидела лежащий в кювете Nissan Vanette Truck. Оказалось, что 49-летний водитель иномарки не выбрал безопасную скорость, от чего вылетел с дороги и перевернулся.

- От полученных в результате ДТП травм 29-летний пассажир скончался на месте аварии, водитель и еще два пассажира иномарки, 38 и 40 лет, доставлены в медицинское учреждение, - рассказали в ГИБДД Магаданской области.

На месте работают полицейские, они выясняют все подробности дорожно-транспортного происшествия. Инспекторы просят водителей соблюдать разрешенную вне населенных пунктов скорость и учитывать погодные условия, а также соблюдать дистанцию и, в целом, не забывать о правилах дорожного движения, а также пристегиваться ремнями.

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