Больше 960 миллионов рублей выплат получили родители из Хабаровского края и ЕАО

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают 13 тысяч родителей
Фото: Даниил ОПАРИН
В Хабаровском крае и Еврейской автономной области пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают порядка 13 тысяч родителей. Каждый месяц на это направляют 190 миллионов рублей. В 2023 году жители двух регионов получили 960 миллионов рублей.
В отличие от пособия по беременности, которое перечисляют исключительно маме, эту выплату могут получить любые родственники, которые ухаживают за малышом в это время.
- Если мама после окончания декретного отпуска не планирует оставаться дома, а хочет вернуться на работу, то ухаживать за ребенком до полутора лет может и отец, приостановивший на это время свою трудовую деятельность. В Хабаровском крае и ЕАО 148 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком и получают пособие, - рассказала управляющая региональным ОСФР Ирина Звержеева.
Сумма пособия - 40 процентов от средней зарплаты за последние два года. С 1 февраля минимальный размер выплаты - 8591 рубль, максимальный - 33281. Каждый год в феврале ее индексируют. А если в семье несколько детей, то пособия суммируются. Но итоговая сумма не может быть больше полной суммы заработка.
Пособие оформляется по месту работы. С заявлением нужно обратиться к работодателю. Первую выплату получают в течение 10 рабочих дней, а остальные - 8 числа каждого месяца.
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