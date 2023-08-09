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НовостиОбщество9 августа 2023 5:36

Больше 960 миллионов рублей выплат получили родители из Хабаровского края и ЕАО

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают 13 тысяч родителей
Василина ИКОННИКОВА
Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают 13 тысяч родителей

Пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают 13 тысяч родителей

Фото: Даниил ОПАРИН

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет получают порядка 13 тысяч родителей. Каждый месяц на это направляют 190 миллионов рублей. В 2023 году жители двух регионов получили 960 миллионов рублей.

В отличие от пособия по беременности, которое перечисляют исключительно маме, эту выплату могут получить любые родственники, которые ухаживают за малышом в это время.

- Если мама после окончания декретного отпуска не планирует оставаться дома, а хочет вернуться на работу, то ухаживать за ребенком до полутора лет может и отец, приостановивший на это время свою трудовую деятельность. В Хабаровском крае и ЕАО 148 мужчин находятся в отпуске по уходу за ребенком и получают пособие, - рассказала управляющая региональным ОСФР Ирина Звержеева.

Сумма пособия - 40 процентов от средней зарплаты за последние два года. С 1 февраля минимальный размер выплаты - 8591 рубль, максимальный - 33281. Каждый год в феврале ее индексируют. А если в семье несколько детей, то пособия суммируются. Но итоговая сумма не может быть больше полной суммы заработка.

Пособие оформляется по месту работы. С заявлением нужно обратиться к работодателю. Первую выплату получают в течение 10 рабочих дней, а остальные - 8 числа каждого месяца.

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