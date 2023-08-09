Творческая смена «Дети Амура» пройдет в Хабаровском крае Фото: организаторы мероприятия

В Хабаровском крае уже на днях пройдет традиционная творческая смена «Дети Амура». Она продлится с 10 по 19 августа в лагере «Энергетик», который расположен в селе Бычиха. Ее участниками станут детские творческие и спортивные коллективы, молодежные центры и отдельные ребята из многодетных, неполных или малообеспеченных семей коренных народов Севера. Ребята съедутся сюда со всего региона.

- Также приглашены ребята из семей мобилизованных участников специальной военной операции. Всего в этом году участие в смене примут 125 детей. Для них запланированы конкурсы детских творческих коллективов, работа мастерских декоративно-прикладного искусства, традиционные народные праздники, игры и другие тематические мероприятия, - рассказали организаторы мероприятия.

А 18 августа во время смены пройдет концерт, посвященный Всемирному дню коренных народов мира. В программе и песни, и танцы, и фольклор.

Проект призван развивать таланты детей из малочисленных народов - нанайцев, ульчей, нивхов, удэгейцев, эвенов, эвенков, негидальцев, орочей. Проводится он с 1992 года каждый год. За это время в лагере отдохнули больше пяти тысяч ребят, многие из которых давно уже стали взрослыми и работают руководителями творческих коллективов.

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