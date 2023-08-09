Выставка цветов пройдет в Хабаровске Фото: Андрей АБРАМОВ

В Хабаровске 19 августа пройдет выставка цветов. Ее организуют с 11 до 15 часов на центральной аллее горпарка «Динамо». Принять в ней участие могут и жители города. Они смогут составить букеты и композиции из своих цветников. Потом яркими картинами украсят город, они подарят всем прекрасные эмоции и летнее настроение.

- Для участия необходимо подготовить цветочные композиции, оборудование для размещения своих творческих идей (столы, стулья, зонтики и прочее). Доставка изделий на выставку осуществляется самостоятельно, - рассказали в администрации Хабаровска.

Подать заявку можно еще в течение двух дней - они принимаются до 11 августа. Оповестить организаторов о своем желании принять участие в мероприятии можно по электронной почте отдела пищевой промышленности и продовольственных ресурсов администрации Хабаровска apple@khv27.ru или по телефонам: 8 (4212) 40-88-80, 8 (4212) 40-88-81.

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