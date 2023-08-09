Вылетел на дорогу: в Хабаровске столкнулись «Хонда» и велосипедист

Велосипедист нарушил правила и столкнулся с иномаркой в Хабаровске Фото: ГИБДД Хабаровска

Авария с велосипедистом произошла в Хабаровске 9 августа. Все случилось днем на улице Суворова в районе дома №42. Виновником дорожно-транспортного происшествия стал водитель двухколесного транспорта.

- Велосипедист, двигаясь со стороны улицы Прогрессивной в сторону улицы Ворошилова, проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий красный сигнал светофора и совершил столкновение с автомобилем Honda HR-V, - рассказали в ГИБДД Хабаровска.

От удара молодой человек вылетел с сиденья своего транспортного средства. Оказалось, что 21-летний хабаровчанин получил травмы. Насколько они серьезные, не уточняется.

Инспекторы напоминают, что пересекать дорогу на велосипеде категорически запрещено, даже на зеленый сигнал светофора. Для этого нужно спешиться и пройти проезжую часть в разрешенном месте пешком, держа транспорт рядом с собой.

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