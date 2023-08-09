Плохой пример сыну: комсомольчанку наказали за переход путей в неположенном месте

За переход железной дороги в неположенном месте наказали жительницу Комсомольска Фото: Дальневосточная транспортная полиция

В Городе юности сотрудники транспортной полиции заметили маму с ребенком. Женщина с малышом переходили железную дорогу, правда, делали это в запрещенном месте. Таким образом комсомольчанка пыталась сократить свой путь и делала это опасно для себя и сына. Женщину наказали.

- 34-летняя женщина переходила железнодорожные пути вместе с двухлетним сыном в неположенном месте, подвергая свою жизнь и жизнь ребенка опасности и подавая сыну плохой пример. Нарушительница рассказала инспектору, что таким образом хотела сократить путь домой, - рассказали в Дальневосточной транспортной полиции.

Против женщины составили протокол за неисполнение обязанностей по воспитанию детей. Полицейские провели с ней профилактическую беседу, объяснили, что это опасно, и последствия могут быть крайне тяжелыми. Она пообещала впредь так не поступать.

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