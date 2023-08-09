Частный сектор обеспечат интернетом в Хабаровске Фото6 администрация Хабаровска

В Хабаровском крае заканчивается второй этап подключения к интернету жителей частного сектора. Мэр города Сергей Кравчук проверил, как идут работы, и пообщался с местными жителями.

Раньше доступа в интернет здесь не было из-за небольшой заселенности и малоэтажной застройки. Поэтому реализовывать проекты на этих территориях никто не хотел.

- В качестве решения проблемы администрацией города были созданы льготные условия для операторов связи в части аренды опор освещения и электроснабжения для повышения рентабельности проектов. Оператор уже приступил к работам по прокладке волоконно-оптических линий связи на территориях частной застройки, - сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В этом году проект начали воплощать в жизнь. Пилотной стала частная зона по Турбинной и примыкающей к ней улицам. Сейчас от Нововыборгской по столбам проходит оптический кабель, его запас подготовлен через каждые пять-шесть опор. Также стоят муфты и ответвители для подключения жилых домов.

Подключение жителей к интернету - поручение Владимира Путина. В планах администрации - охватить весь район овощесовхоза. Это больше 30 улиц.

Сергей Кравчук поручил усилить работу по привлечению операторов к строительству линий связи на территории частного сектора, чтобы к 2025 году подключить к интернету всех хабаровчан.

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