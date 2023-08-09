Мужчина пытался увезти на тележке городскую урну в Биробиджане Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В столице Еврейской автономной области полиция поблагодарила местную жительницу. В какой-то из летних дней она гуляла по городу, когда заметила подозрительного мужчину. Стала за ним наблюдать и увидела картину: мужчина взял одну из урн, поставил в свою тележку и стал увозить в неизвестном направлении.

- Поступило сообщение от жительницы областного центра о том, что со строящейся остановки по улице Гаражная неизвестный мужчина похитил металлическую урну и увозит ее на тележке в неизвестном направлении, - рассказали в УМВД России по ЕАО.

На место тут же выехали сотрудники экипажа ППС. Они смогли задержать мужчину по горячим следам. Урну подозреваемый похитил вместе с возлюбленной и уже вез ее в пункт приема металлолома, чтобы заработать на городском имуществе.

Урну у мужчины забрали и вернули на место. Женщину поблагодарили. Сейчас полиция проводит проверку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.