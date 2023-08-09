Безопасным транспортом обеспечат жителей Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

В правительстве Хабаровского края прошло совещание о строительстве комплекса по производству пассажирских автобусов. Инвестор уже перешел к практической части исполнения контракта. Глава региона Михаил Дегтярев отметил, что к инициативе подключилась и госкорпорация «ВЭБ.РФ».

- Правительство Хабаровского края высоко ценит участие «ВЭБ.РФ» в развитии территории. Благодаря корпорации в регионе реализуются масштабные проекты, направленные на развитие транспортной, горнодобывающей, социальной сфер. Особая благодарность за поддержку в разработке мастер-плана города Хабаровска. Сегодня на очереди - Дальневосточный промышленный автокластер, - сказал Михаил Дегтярев.

Благодаря совместной работе местных и федеральных властей инвестору предоставили профессиональный режим ТОР, зарегистрировали юридическое лицо и оформили в аренду землю. Также к концу подошли проектно-изыскательные работы. Власти продолжают помогать проекту со всех сторон.

По словам губернатора, проект важен, чтобы обеспечить хабаровчан современным и безопасным транспортом. В мастер-планах Хабаровска и Комсомольска это прописано.

Сейчас проект начали исполнять. Параллельно решаются и стратегические вопросы. А после создания автокластера транспортом получится обеспечить весь Дальний Восток.

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