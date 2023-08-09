Предварительные итоги реализации нацпроектов обсудили в Хабаровском крае

Медучреждения края получили 155 единиц оборудования Фото: Михаил ФРОЛОВ

В правительстве Хабаровского края подвели предварительные итоги реализации нацпроектов. В регионе идет работа над 45 проектами по 13 национальным программам. К августу удалось выполнить больше четверти показателей, что соответствует плану.

- Нацпроекты охватывают все ключевые направления развития экономики и социального блока. К примеру, нацпроекты «Демография» и «Здравоохранение» включают меры поддержки, стимулирующие рождаемость и продолжительность жизни. В Хабаровском крае единовременную выплату при рождении первого ребенка получили 1,8 тысячи семей. 1450 семей получили сертификат на региональный маткапитал, - рассказала начальник управления проектной деятельности минэкономразвития края Екатерина Федорова.

Женщинам, мечтающим стать мамами, провели больше 740 процедур ЭКО. Свое здоровье на диспансеризации проверили почти 400 тысяч человек, 142 тысячи из которых - дети. В селах Федоровка и Восход пациентов врачи теперь принимают в новых ФАПах. В больницу и поликлиники поступило 155 новых единиц оборудования и 17 машин. И все это только два нацпроекта.

Хорошие результаты показал нацпроект «Жилье и городская среда». В регионе благоустроили 30 общественных территорий, четыре проекта победили в конкурсе по созданию комфортной городской среды среди регионов Дальнего Востока. В крае построили больше 254 «квадратов» жилья, из аварийного жилья расселили 564 человека, ликвидировали больше 10 тысяч непригодных квадратных метров.

По нацпроекту «Культура» в Николаевске построили Центр культурного развития. Капитально отремонтировали школы искусств в Березовом и Чегдомыне, и культурно-досуговое учреждение в Хурмули.

По проекту «Безопасные и качественные дороги» отремонтировали больше 37,5 километра магистралей. И все это - лишь часть от всех планов на этот год. На все региону выделили 13,4 миллиарда рублей.

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