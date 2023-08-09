Строгий режим за осетра: в Хабаровском крае осудили браконьеров, поймавших 150 килограммов осетра

ОПГ за пять лет поймала больше 150 килограммов краснокнижной рыбы в Хабаровском крае Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Хабаровском крае приговор суда вынесли преступной группировке из пяти браконьеров. Они пять лет ловили краснокнижную рыбу в регионе.

Банду организовал в 2015 году 33-летний мужчина. Цель его была проста - заработать как можно больше денег, продавая редкую рыбу. Купив маломерные суда и сети, он с товарищами отправился на водоемы Комсомольского района.

- Противоправная деятельность пресечена сотрудниками правоохранительных органов в июне 2020 года. В ходе обыска у участников группы изъято 150 килограммов осетра и калуги. В результате незаконной добычи рыб осетровых пород государству причинен ущерб на сумму свыше 1,8 миллиона рублей, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Теперь несколько лет мужчины проведут в колониях строгого и общего режимов. В зависимости от роли в группировке им назначили от пяти лет до пяти лет и трех месяцев лишения свободы. Также они должны выплатить штраф на общую сумму 800 тысяч рублей. Плавсредства у них изъяли.

Прокуратура направила в суд еще один иск - с требованием возместить и причиненный природе ущерб. Его мужчины в итоге покрыли добровольно.

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