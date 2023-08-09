Хотел приготовить обед: взорвавшийся газовый баллон оставил пенсионера из ЕАО без крыши над головой

Пенсионер из ЕАО остался без дома из-за взорвавшегося баллона с газом Фото: МЧС ЕАО

Шесть часов спасатели из ЕАО тушили дом в поселке Известковый Облученского района. Сообщение о возгорании поступило им в 10:37. Пожар произошел по переулку Дизельному.

Как оказалось, мужчина 82 лет открыл в летней кухне газовый баллон - хотел приготовить обед. Вдруг услышал запах гари, тогда стал закручивать вентиль, но по ошибке открыл еще больше. Газ начал гореть. Пожилой мужчина попытался потушить огонь сам, но пламя разгоралось все сильнее и сильнее. Мужчина выбрался на улицу и побежал к дому, чтобы спасти документы. Соседка, заметив дым и огонь, вызвала пожарных.

- На место происшествия прибыли расчеты поселкового пожарного поста и добровольной пожарной команды горнообогатительного комбината в составе девяти человек и трех единиц техники, - рассказали в ГУ МЧС России по ЕАО.

Когда пожарные прибыли на место, летняя кухня полыхала вовсю. Пламя перекинулось на дом и сарай, в котором взорвался еще один баллон. Огнеборцы быстро локализовали огонь, а потушить смогли только через шесть часов. Из дома вынесли еще четыре баллона и помогли дедушке, который в силу возраста очень испугался. Летняя кухня и дом сгорели полностью.

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