Профориентационный минимум введут в школах Хабаровского края Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Хабаровского края с начала учебного года введут модель профориентационной деятельности. Она будет направлена на учеников с шестого по 11 классы. Изменения об этом в федеральном законе подписал Владимир Путин. Новая модель основана на материалах проекта «Билет в будущее».

– Больше 200 школ Хабаровского края стали активными участниками проекта. Не участвующие в проекте школы смогут реализовывать профминимум, используя региональные профориентационные практики и общедоступный сегмент на платформе bvbinfo.ru. После 11 августа на сайте появится специальный раздел, – рассказали в минобре Хабаровского края.

Уровень работы над проектом в каждой школе будет завесить от ее оснащенностью технологиями. Есть три уровня: базовый, основной и продвинутый. Они рассчитаны на 40, 60 и 80 академических часов в год соответственно. До 25 августа школы должны разработать и утвердить план работы на год в зависимости от выбранного ими уровня. На это у администрации учебных заведений есть еще больше двух недель.

Направления профминимума могут быть разными: занятия во время уроков, классные часы, воспитательная работа, допобразование. Кроме того, педагоги могут проводить работу с родителями и выбирать другие форматы. Каждую неделю на классных часах будут проводить занятия по профориентации.

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