В Приморье отправились спасатели из Хабаровского края Фото: МЧС Хабаровского края

Приморский край страдает от нашествия тайфуна. Регион практически утонул после сильных дождей. В Приморье из Хабаровского края отправились 50 человек и пять единиц техники из Амурского спасательного центра. Там их распределят на Уссурийский и Дальнереченский городские округа. На месте они будут следить за обстановкой, а по необходимости помочь властям и населению при прохождении тайфуна.

- Сотрудники МЧС России рекомендуют отдыхающим и тем, кто собирается на отдых в Приморский край скорректировать свои планы на период действия предупреждения, воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов и выходов на туристические маршруты, - сказали в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Тех, кто отдыхает на воде и в лесах, просят срочно покинуть место расположения и вернуться домой. Владельцам маломерных судов не рекомендуют выходить в море.

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