Данные о завозе в село Гижига яиц с опарышами проверили в Магаданской области

Информацию о завозе в отдаленное село яиц с опарышами проверила прокуратура Магаданской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

По социальным сетям Магаданской области стали распространяться сообщения о том, что в отдаленное село Гижига завозят некачественные яйца с маркировкой птицефабрики «Дукчинская». Только яичницу или омлет из них не приготовить, да и в тесто для пирога не добавить. Сообщалось, что в продукте есть неприятный сюрприз в виде опарышей. Фото увидели сотрудники прокуратуры и начали проверку, к ним подключились сотрудники администрации и предприниматели.

- Сведения о нарушении прав потребителей не подтвердились, в сети Интернет распространяются ложные сообщения, - рассказали в прокуратуре Магаданской области.

Теперь специалисты надзорного органа пытаются выяснить, откуда взялась данная информация, и кто ее распространяет. Есть вариант, что неизвестные пытаются испортить репутацию местного производителя. Ждет ли в таком случае организатора рассылки наказание, не сообщается.

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