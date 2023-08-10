Что произошло в Хабаровском крае к утру 10 августа: главные новости

Циклон придет в Хабаровский край 10 августа Фото: Михаил ФРОЛОВ

10 Августа Хабаровский край окажется во власти циклона.В регионе объявлено штормовое предупреждение. Непогоду принесет тайфун KHANUN, «хвост» которого накроет южную часть края. Дожди и ливни ожидаются во всех районах.

В школах с начала учебного года введут модель профориентационной деятельности. Она будет направлена на учеников с шестого по 11 классы. Формы занятий могут быть разными: во время уроков, классные часы, воспитательная работа, допобразование.

Жителя Хабаровского края судят за смерть водителя фуры на мосту через реку Хор. 4 апреля «Лексус» влетел в грузовик. Большегруз протаранил ограждение и рухнул в воду. Пассажирка спаслась, 63-летний водитель фуры погиб.

Женщина хотела проучить любимого, но выбрала довольно странный способ мести. Она изрезала себя ножом. План провалился, когда полиция раскрыла ложь.

Израненного мужчину нашли посреди ночи во дворе. На его теле не было живого места: сквозь кровавые потеки проглядывались рваные раны от зубов. Ему пришлось пережить настоящий кошмар, едва не окончившийся трагедией.

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