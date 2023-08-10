Семья не находит себе места: 16-летнего подростка три недели ищут в Хабаровске

Три недели продолжаются поиски 16-летнего подростка в Хабаровске Фото: ДПСО «Лига Спас»

Родные и близкие 16-летнего Артема не находят себе места с тех пор, как юноша бесследно исчез. Произошло это еще 17 июля. Уже три недели о парне нет никаких вестей. К его поискам подключились волонтеры ДПСО «Лига Спас». Но пока никаких зацепок обнаружить не удалось.

Последний раз Артема видели в районе улицы Панфловцев. Парень был одет в черные футболку, штаны и кроссовки. Не исключается вариант, что он мог покинуть район. Поэтому сейчас он может находиться в любой части города.

- Особые приметы подростка: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы русые, глаза серые, - написано в ориентировке ДПСО «Лига Спас».

Волонтеры просят помощи у всех неравнодушных. Любую информацию о местоположении парня можно сообщить по телефонам +7 (914) 190-12-17 или +7 (914) 167-37-77. Родные очень переживают и ждут Артема домой.

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