Пожароопасный глэмпинг: множество нарушений нашли на базе отдыха в Хабаровском крае

В Хабаровском крае глэмпинг «Эвен» обязали обеспечить пожарную безопасность Фото: Andrey Hardin

В июне 2023 года судебные приставы Солнечного района закрыли глэмпинг «Эвен» за нарушение пожарной безопасности. Они также прекратили работу индивидуального предпринимателя, опечатав несколько построек.

- Установлено, что в зданиях базы отдыха отсутствуют инструкции о мерах пожарной безопасности, не проведено техобслуживание первичных средств пожаротушения, нет записей в журнале. Помещения базы не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нарушены правила прокладки электропроводки. Не организована работа подразделений пожарной охраны, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Прокурор района обратился в суд с иском, требуя обязать предпринимателя устранить нарушения. Суд удовлетворил требования.

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