Наказание за плохие дороги: главу села Троицкое оштрафовали в Хабаровском крае

Администрацию и главу села в Хабаровском крае наказали за плохие дороги Фото: Прокуратура Хабаровского края

Нарушение закона о безопасности дорожного движения обнаружила прокуратура в селе Троицкое Нанайского района. По результатам проверки было установлено, что по улицам Калинина и Лазо дороги находятся в ужасном состоянии, на них множество дефектов, которые могут создать аварийную ситуацию.

- Прокурор района внес главе села Троицкое представления. По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Администрацию и главу поселения привлекли к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Суд назначил им штрафы на сумму в 120 тысяч рублей.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.