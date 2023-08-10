Наказание за плохие дороги: главу села Троицкое оштрафовали в Хабаровском крае

Администрацию и главу села в Хабаровском крае наказали за плохие дороги
Фото: Прокуратура Хабаровского края
Нарушение закона о безопасности дорожного движения обнаружила прокуратура в селе Троицкое Нанайского района. По результатам проверки было установлено, что по улицам Калинина и Лазо дороги находятся в ужасном состоянии, на них множество дефектов, которые могут создать аварийную ситуацию.
- Прокурор района внес главе села Троицкое представления. По результатам их рассмотрения приняты меры к устранению нарушений, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Администрацию и главу поселения привлекли к ответственности за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при содержании дорог. Суд назначил им штрафы на сумму в 120 тысяч рублей.
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