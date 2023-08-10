Пенсионеры-мошенники: пожилая пара провернула аферу в Комсомольске

Пожилую пару из Комсомольска обвинили в мошенничестве Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Супружеская пара из Комсомольска придумала, как получить «прибавку» к пенсии. Но их аферу быстро раскрыли. Теперь пожилых аферистов будут судить по делу о мошенничестве при получении выплат.

По версии следствия, пенсионеры пришли в МФЦ, чтобы оформить компенсацию проезда в западный регион России. Они предоставили в отдел пенсионного фонда по Хабаровскому краю и ЕАО поддельные проездные документы к месту отдыха и обратно, на основании которых незаконно получили 142 тысячи рублей.

- Зампрокурора Комсомольска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении супружеской пары. Материалы переданы в суд, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Максимальное наказание, которое могут получить пенсионеры, - штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до четырех лет.

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