Орудовал на чердаках и крышах: мужчина оставил без интернета тысячи хабаровчан

Мужчину осудят за кражу 3,5 километра кабеля в Хабаровске Фото: Артем КИЛЬКИН

В Хабаровске будут судить серийного похитителя кабеля, из-за которого пострадали сотни жителей города. С октября 2022 по июнь 2023 года мужчина совершил 33 преступления.

- Обвиняемый совершал хищение кабеля связи с крыш и чердаков многоквартирных домов в Индустриальном и Центральном районах Хабаровска. Провода он сдавал в пункты приема металлолома, - рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

За все время хабаровчанин украл 3,5 километра кабеля на сумму больше 350 тысяч рублей. Кроме того, он попался на краже телефона из аптеки. После задержания подозреваемого сотовый изъяли и вернули владельцу.

Уголовное дело по статьям «Кража» и «Грабеж» передано в Индустриальный районный суд для рассмотрения по существу.

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