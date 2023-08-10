Выбежал под колеса: трехлетний ребенок попал под машину в Хабаровском крае

Водитель сбил трехлетнего ребенка в Хабаровском крае Фото: УГИБДД по Хабаровскому краю

Маленький ребенок попал под колеса иномарки в селе Георгиевка района имени Лазо. Трехлетний малыш выбежал на дорогу прямо перед машиной. В этом месте нет перехода, поэтому водитель не ожидал появления пешехода на проезжей части.

- Авария произошла 9 августа в 18:45 в районе дома № 67 на улице Центральной. «Тойота-Королла» ехала со стороны Переяславки в сторону села Бичевая, когда на дорогу выбежал ребенок, - рассказали в УГИБДД по Хабаровскому краю.

Пострадавшего малыша с травмами забрали в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП. Как ребенок оказался посреди дороги без родителей, разберется полиция.

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