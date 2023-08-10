Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Хабаровск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииРекламаГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Хабаровск
+19°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 1:33

Новая мебель и современный ремонт: хабаровская школа №13 преобразится в 2024 году

В Хабаровской школе №13 сделают капремонт
Александра ЯВИЩЕНКО
В Хабаровской школе №13 сделают капремонт

В Хабаровской школе №13 сделают капремонт

Фото: Администрация Хабаровска

Школу №13 ждут кардинальные изменения. В 2024 году ее отремонтируют по федеральной программе. В учреждение завезут новую мебель и оборудование.

- Планируем, что школа будет полностью отремонтирована, в ней поменяют все оборудование и мебель. Также мы отправили заявки на получение краевых субсидий на капремонт еще пяти учреждений, - сказала заммэра по социальным вопросам Ольга Мильчакова.

В 2023 году на капремонт школ в бюджете города предусмотрено более 200 миллионов рублей. По словам Ольги Мильчаковой, сейчас ведутся работы по обустройству системы отопления в школе №1, ремонт крыш в гимназии №7, школе «Открытие» и школе №80. Также начат капремонт пищеблока в школе №47.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.