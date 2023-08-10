Большая «уборка»: в Хабаровском крае приступили к сбору урожая

Фото: минсельхоз Хабаровского края

В Хабаровском крае приступили к уборке пшеницы на полях. Ею в 023 году было засеяно 1,8 тысячи гектаров земель. Параллельно аграрии приступили к помолу. Уже намолочено 676 тонн зерна.

- Пшеница, как остальные зерновые кроме гречихи, в основном используется на корм животным. Высокое качество выращенного зерна позволяют обеспечить полноценный рацион кормления для скота, влияют на продуктивность животных и производственные показатели, – сказала первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия Хабаровского края Алена Селезнева.

В конце июля фермеры края приступили к уборке ячменя. Они собрали уже 1,4 тысячи тонн зерна. С августа преступили к уборке овса. Продолжается заготовка грубых кормов. Уже выполнено 72 процента от плана.

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