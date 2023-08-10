Региональная поддержка: семьи получат 2,9 миллиарда рублей маткапитала в Хабаровском крае

1450 семей получили материнский капитал на второго ребенка в Хабаровском крае Фото: Министерство социальной защиты Хабаровского края

С начала 2023 года 1450 семей получили маткапитал за рождение второго ребенка. Региональная поддержка по нацпроекту «Демография» до конца года составит в общей сложности около 2,9 миллиарда рублей.

- Основные мероприятия нацпроекта направлены на укрепление финансовой стабильности семей с детьми. В 2023 году региональный маткапитал составляет 232 688 рублей. Чтобы получить сертификат, нужна регистрация по месту жительства в регионе. Средства на выплаты поступают сразу из трех источников: федерального и краевого бюджетов, государственного внебюджетного фонда, - сказала представитель минсоцзащиты Хабаровского края Ольга Кучаева.

Деньги регионального маткапитала можно потратить по трем направлениям: на образование, лечение или улучшение жилищных условий. За семь месяцев в крае по направлению регионального маткапитала освоено почти 1,6 миллиарда рублей. Это больше 55 процентов предусмотренных средств.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:

WhatsApp: +7 962-223-38-83

Почта: red.habkp@phkp.ru

- ВКонтакте;

- Одноклассники;

- Telegram;

- Дзен.