Сменили подрядчика: в Комсомольске достроят детсад в Привокзальном районе

Строительство детского сада на 350 мест возобновили в Комсомольске Фото: Министерство строительства Хабаровского края

Строительство нового детского сада в Привокзальном районе Комсомольска было приостановлено, так как контракт с подрядчиком был расторгнут. Недавно на объект выбрали нового застройщика, который доведет работы до конца.

- В качестве нового подрядчика определен ООО «Спецзастройщик «Строительная компания «Система». Он скорректирует проектную и рабочую документацию и приступит к работе. После ввода в эксплуатацию застройщик поставит в садик необходимое оборудование, - рассказали в минстрое Хабаровского края.

Прошлый подрядчик возвел монолитные стены и колонны, выполнил наружную отделку. Сейчас новый застройщик принимает площадки в работу. Здания будут обследованы, после чего завезут материалы. По итогу будет построен садик на 350 мест. Это будет трехэтажное здание на территории 3,5 тысячи квадратных метров.

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