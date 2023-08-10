Получить жилье без очереди смогут участники СВО из числа сирот в ЕАО Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Еврейской автономной области ввели еще одну меру поддержки для участников спецоперации. Она касается тех военных, кто относится к числу сирот или остался без попечения родителей. Эти жители региона смогут в приоритетном порядке получить жилье. Меру поддержки предложил губернатор Ростислав Гольдштейн.

- Радует, что нашу инициативу единогласно поддержали и депутаты областного парламента. Это действительно очень важный законопроект, который позволит парням скорее вернуться к обычной жизни, даст им возможность создать семью, закрепиться на малой родине, - рассказал глава региона.

Всего в ЕАО есть уже больше 10 мер поддержки для участников спецоперации и их семей. В их числе - бесплатная юридическая помощь, отсрочка платежей по кредитам, сохранение рабочего места и другое. По словам губернатора, это совсем малое, что регион может сделать для тех, кто рискует жизнями за нашу страну.

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