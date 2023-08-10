Запрет на посещение лесов продлили в Хабаровском крае
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Минприроды Хабаровского края сообщило о продлении запрета на посещение лесов. В регионе снова ухудшается обстановка с пожарами: еще пять дней назад число возгораний снизилось до 23, а сейчас их зафиксировано 86. Поэтому до конца лета посещать лесные массивы строго запрещено.
Заходить в леса нельзя пешком и заезжать на автомобиле. Исключение - только для сотрудников отделов по охране лесов и использующих массивы по договорам аренды.
- Обстановка с лесными пожарами остается напряженной. Только за двое последних суток посредством системы ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 52 термические аномалии. Лесопожарная служба принимает все меры для ликвидации очагов возгораний, большинство из которых расположено в труднодоступных северных районах, куда невозможно доставить специализированную наземную технику, и поэтому главные задачи по борьбе с огнем возлагаются на «лесной спецназ». С 4 по 9 августа общая группировка сил увеличена на 280 человек и составляет сейчас 393 человека, - рассказал заместитель министра - начальник управления сохранения лесов Константин Кузнецов.
Основными причинами пожаров остаются сухие грозы. Населенным пунктам и объектам экономики огонь не угрожает.
Жителей края просят отнестись к этому серьезно и соблюдать все правила. А при обнаружении пожара звонить на 8 800-100-94-00 (звонок бесплатный).
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