Испытательный срок не пройден: новая сотрудница обворовала магазин на Колыме

Стажерка обокрала магазин в Магадане Фото: Даниил ОПАРИН

На Колыме закончили расследовать дело против 20-летней девушки. Ее обвиняют в краже. Магаданка обворовала магазин, в котором работала.

Девушка устроилась в местную торговую точку, проходила испытательный срок. Выполняла свою работу вроде хорошо, консультировала покупателей, продавала товар. Но потерять работу совсем не боялась: в какой-то из дней пробралась в кабинет администратора и вытащила из сейфа 45 тысяч рублей, которые удалось выручить в этот день. На этом стажировка магаданки закончилась.

- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Деньги она потратила на собственные нужды, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.

Дело направили в суд. Молодую девушку теперь ждет пять лет лишения свободы.

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