Испытательный срок не пройден: новая сотрудница обворовала магазин на Колыме

Стажерка обокрала магазин в Магадане
Фото: Даниил ОПАРИН
На Колыме закончили расследовать дело против 20-летней девушки. Ее обвиняют в краже. Магаданка обворовала магазин, в котором работала.
Девушка устроилась в местную торговую точку, проходила испытательный срок. Выполняла свою работу вроде хорошо, консультировала покупателей, продавала товар. Но потерять работу совсем не боялась: в какой-то из дней пробралась в кабинет администратора и вытащила из сейфа 45 тысяч рублей, которые удалось выручить в этот день. На этом стажировка магаданки закончилась.
- В ходе предварительного следствия обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Деньги она потратила на собственные нужды, - рассказали в УМВД России по Магаданской области.
Дело направили в суд. Молодую девушку теперь ждет пять лет лишения свободы.
Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом:
WhatsApp: +7 962-223-38-83
Почта: red.habkp@phkp.ru