Глава Хабаровского края побывал на строительной площадке комплекса «Хехцир» Фото: правительство Хабаровского края

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев побывал на строительной площадке горнолыжного комплекса «Хехцир». Он находится недалеко от Хабаровска и по планам начнет принимать первых посетителей уже в конце этого года.

Сейчас здесь заканчиваются основные работы. Строители уже возвели верхнюю и нижнюю станции канатной дороги, здание проката, заканчивается работа над системой искусственного оснежения. Параллельно специалисты испытывают кресельный подъемник на четыре места, на котором обустроили колпаки, защищающие от ветра, и сиденья с подогревом.

- Горнолыжный комплекс «Хехцир» - это большой проект, который сейчас строится силами города. Большая часть земли вокруг - 340 гектаров - это уже краевая собственность, готовая к выводу под застройку и освоение. Мы приняли решение включить объект как флагманскую инициативу в единую стратегию развития Хабаровского края, - рассказал Михаил Дегтярев.

По словам губернатора, сейчас в проект вложили больше миллиарда рублей, а вся его стоимость превышает 17 миллиардов. Комплекс рассчитан на туристов как из России, так и из других стран. В планах на острове Большой Уссурийский, который находится неподалеку, построить грузопассажирский пункт пропуска для туристов из Китая. Над проектом уже начали работать.

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