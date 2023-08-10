С колена в лицо и пинок в спину: житель Хабаровска избил ногами девушку

Хабаровчанин схватил знакомую за волосы и несколько раз ударил ей в голову коленом
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Хабаровске ищут местного жителя, который избил девушку в центре города. Неизвестный с голым торсом набросился на знакомую возле подъезда. Правоохранительные органы проводят проверку.
Хабаровчанин избил девушку ночью 10 августа возле подъезда на улице Шеронова. Он схватил знакомую за волосы и несколько раз ударил ей в голову коленом. Затем неизвестный хлестнул девушку футболкой и начал толкать, продолжая наносить удары ногами.
О случившемся в правоохранительные органы сообщили жители дома. Личности хабаровчанина и его знакомой пока не установлены. Их поисками занимается полиция. Сотрудникам предстоит выяснить причины произошедшего и есть ли у пострадавшей травмы.
- По данному факту проводится проверка. По ее окончании будет принято решение в соответствии с действующим законодательством, - прокомментировали «КП» - Хабаровск» в пресс-службе городского УМВД России.
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