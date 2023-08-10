Остались с провисшей крышей: в квартире многодетной семьи в Хабаровске рушится потолок

Следственный комитет расследует случай обвисания потолка в квартире в Хабаровске
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Несколько дней назад прокуратура начала проверку после обвисания потолка в жилом доме на Индустриальной, 2Г. Перекрытие выгнулось вниз в одной из комнат квартиры, где живет многодетная семья. Спустя несколько дней к делу подключился следком.
- Следственными органами расследуется уголовное дело о халатности. По версии следствия, в квартире аварийного дома, подлежащего расселению, произошла деформация части потолка. В результате случившегося проживающие в квартире граждане не пострадали, - рассказали в СУ СК России по Хабаровскому краю.
Глава ведомства поручил исполняющему обязанности руководителя краевого управления Э. А. Трубчику доложить о ходе расследования и принятых мерах по обеспечению безопасности жителей аварийного дома.
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