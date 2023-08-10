Посетить пикник на озере лотосов предлагают жителям Хабаровского края Фото: правительство Хабаровского края

До конца лета осталось всего шесть выходных. На предстоящие два для хабаровчан уже подготовили культурную программу. Есть варианты отдыха как для взрослых, так и для детей. Например, подростки могут научиться делать вафельные рожки, узнать, как изготавливают сок, и отправиться с семьей на пикник на озеро лотосов.

- Детский отдых должен быть не только интересным, но и «вкусным». Экскурсия на фабрику мороженого или предприятие по производству соков - это точно тот вариант, который оценят не только дети, но и взрослые. Вы сможете увидеть оборудование, на котором делают сок, упаковку для него, и понаблюдать за линией по розливу свежих натуральных морсов. А на фабрике мороженого вас ждет мастер-класс по изготовлению вафельного рожка, дегустация холодного десерта и шоколадный фонтан, - рассказали в министерстве туризма края.

На озере краснокнижных лотосов можно устроить фотосессию и даже пикник. За три с половиной часа вы точно сможете отдохнуть от городской суеты и зарядиться эмоциями. В стоимость включены переезд, пикник и профессиональная фотосессия.

Надышаться свежим воздухом можно и на экскурсии в Большехехцирский заповедник. Оттуда открывается прекрасный вид на реку Уссури и Большой Уссурийский остров.

Любителям ретро понравится экскурсия на автомобиле «Чайка» по Хабаровску. Продолжительность один час, набираются компании из трех-четырех человек.

12 августа можно отметить День физкультурника. На стадионах города пройдет день открытых дверей. Он продлится с восьми утра до восьми вечера. На арене «Ерофей» в 10:00 состоится зарядка с титулованным боксером, а потом традиционная пробежка с хоккеистами. В 11:00 начнется турнир по волейболу.

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